Rusya: Erdoğan'ın Yeniden Seçilmesi Rusya ve Türkiye'nin İlişkilerinde Öngörülebilirlik Sağlayacak

Rusya meclis alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Suriye barış süreci dahil olmak üzere Rusya ve Türkiye'nin işbirliğinin kilit konularında öngörülebilirliği sağlayacağını duyurdu.

Slutskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Rusya için önemli bir partner. Ortak çabalarla Suriye'de terörle mücadele ediyoruz, bölgede güvenliğin sağlanması için adımlar atıyoruz. Bu nedenden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Suriye barış süreci başta olmak üzere Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin kilit noktalarında ön görülebilirlik sağlayacak" dedi.

Slutskiy, Türkiye'de seçimlerin en az seviyede ihlal varlığında özgür ve demokratik geçtiğinin altını çizdi. - Moskova