Rusya, Erdoğan'ı zafer bayramına davet etti
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Rusya, Erdoğan'ı zafer bayramına davet etti

Rusya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için bir davet gönderdi.

07.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:13
Rusya, Erdoğan'ı zafer bayramına davet etti

, Cumhurbaşkanı 'ı 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için bir davet gönderdi.


Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden İrina Kasimova'nın Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan 2.Dünya Savaşı anma törenlerine davet edildiği belirtildi.


Rusya tarafından yapılan açıklamada 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 75. yılı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere hemen hemen tüm dünya liderlerine davet gönderildiği ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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