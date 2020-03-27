Rusya Enerji Bakanlığı: Rusya için petrolde makul fiyat 45-55 dolar Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya için petrolde "makul" fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu belirterek, "Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar" dedi.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya için petrolde "makul" fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu belirterek, "Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar" dedi. Kaynak: Dunya.com