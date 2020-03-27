Rusya Enerji Bakanlığı: Rusya için petrolde makul fiyat 45-55 dolar
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya için petrolde "makul" fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu belirterek, "Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar" dedi.
27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya için petrolde "makul" fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu belirterek, "Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar" dedi.
Kaynak: Dunya.com