Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı
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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı
10.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:35

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov'un ofisine baskın yapılmıştı. Yapılan baskın ile çok sayıda dosyaya ve Tikhonov'un bilgisayarına el konuldu. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Tikhonov'un 2014 ve 2019 yılları arasında Bakanlığın bütçe komisyonun başında bulunduğu dönemde zimmetine 603 milyon ruble geçirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Gece saatlerinde Tikhonov, Moskova'da bulunan Basmanny Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme hakimi Valentina Levashova, kaçma şüphesi ve soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Tikhonov'un 8 Kasım'da görülecek olan duruşmaya kadar tutuklanmasına karar verdi.

Rusya Soruşturma Komitesi ise Tikhonov davası ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ve bir sonraki duruşmaya kadar yeni delillerin elde edilebileceğini duyurdu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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