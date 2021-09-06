Rusya, en az 45 Kırım vatandaşı gözaltına alındı

Kırım'da aralarında Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in de bulunduğu 5 Kırım Tatar Türk'ünün gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen protestoda en az 45 Kırımlı gözaltına alındı.

Kırım'da aralarında Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in de bulunduğu 5 Kırım Tatar Türk'ünün gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen protestoda en az 45 Kırımlı gözaltına alındı.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da yasaklanmış örgüt ve organizasyon olarak kabul edilen Kırım Tatar Meclisi ile herhangi bir ilişkisi olanlara yönelik gözaltılar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 5 Kırımlı, Kırım Meclisi ile ilişkisi olduğunun tespit edilmesi üzerine Rusya İstihbarat Servisi (SBU) tarafından gözaltına alındı. Yapılan gözaltılara karşı Sivastopol'de protesto düzenledi. Gösteri sırasında 45'ten fazla kişinin gözaltına alınmasıyla bölgede tansiyon yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında, Kırım Kurultay Başkanı Zair Smedlyayev, Kırım Meclis Üyesi Lemmar Yunusov gibi isimler de bulunuyor. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı