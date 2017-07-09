Rusya Ekonomisi, AB Ekonomisinin Seviyesine Varacak"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2017 yılında Rusya ekonomisinin AB ekonomisinin seviyesine varacağını, bundan sonra dünya ekonomik büyüme hızı seviyesine ulaşmaya çalışılacağını belirtti.



Rus haber ajansı Prime'de yer alan haberde Siluanov, G20 zirvesinde yaptığı açıklamada "Bugün iki mevkidaşımla konuştum, onlar makroekonomik başarılarımızı, ekonomi büyüme hızımızın AB ekonomisine yakın, yüzde 2 oranında olmasını çok olumlu değerlendirdi. Bu yıl AB ekonomi büyüme hızına varacağız, ileride de dünya ekonomi hızına varmaya çalışacağız. Bu arada bu yıl ilgili göstergenin yüzde 3.6 seviyesinde olması bekleniyor" dedi. - Moskova