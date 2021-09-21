Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı enflasyon beklentilerini yükseltti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı enflasyon beklentilerini yükseltti

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı enflasyon beklentilerini yükseltti

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Hersontsev, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5'ten yüzde 5,8'e yükselttiklerini açıkladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Hersontsev, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5'ten yüzde 5,8'e yükselttiklerini açıkladı.

Hersontsev, başkent Moskova'da düzenlenen Federasyon Konseyi toplantısında, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisine dair büyüme tahminini 2021 için yüzde 3,8'ten yüzde 4,2'ye yükselttiklerini belirten Hersontsev, "Sabit varlıklara yatırımların bu yıl yüzde 4,5, 2022'de ise yüzde 4,8 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Ülkedeki enflasyon tahminlerini ise kötüleştirdiklerine işaret eden Hersontsev, "Ülkedeki yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5'ten yüzde 5,8'e yükselttik. Orta vade beklentimiz ise yüzde 4 seviyesi." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, 10 Eylül'de aldığı kararla, ülkede artan enflasyon riskleri nedeniyle politika faiz oranını üst üste beşinci defa artırarak yüzde 6,75'e yükseltmişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fuat Oktay
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Mustafa Demir Fahrettin Koca Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı enflasyon beklentilerini yükseltti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 14:18:41. #1.11#