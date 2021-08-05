Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: "Rus ekonomisinde büyüme yavaşladı"
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: "Rus ekonomisinde büyüme yavaşladı"

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: 'Rus ekonomisinde büyüme yavaşladı'
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, petrol üretimi ve hizmet sektörlerinde toparlanmanın henüz yaşanmadığını belirterek, "Ekonomide büyüme tahminlerinde ihtiyatlı davranıyoruz çünkü Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşladığını gözlemliyoruz.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, petrol üretimi ve hizmet sektörlerinde toparlanmanın henüz yaşanmadığını belirterek, "Ekonomide büyüme tahminlerinde ihtiyatlı davranıyoruz çünkü Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşladığını gözlemliyoruz." dedi.

Reşetnikov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikasının sıkılaştırıldığını anımsatan Reşetnikov, "Bu Rus ekonomisi açısından bir dezavantaj. Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ekonomik büyümeyi etkilemeyeceğini söylemek çok zor ancak bunun artılarını ve eksilerini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Rus ekonomisindeki toparlanmanın yavaşladığına işaret eden Reşetnikov, "Petrol üretim kısıtlamasına yönelik yaptığımız anlaşma nedeniyle sektör henüz toparlanmadı. Bunu hizmet sektöründe de görüyoruz. Ekonomide büyüme tahminlerinde ihtiyatlı davranıyoruz çünkü Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşladığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonu enflasyona ilişkin yüzde 5'lik tahminini de yükseltebileceklerini anlatan Reşetnikov, şöyle konuştu:

"Şimdi her şeyi analiz ediyoruz, bir sürü yeni etkenimiz var. Bu etkenler arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdindeki üretim anlaşması ve Merkez Bankası'nın faiz kararı da bulunuyor. Bu nedenle enflasyon tahminini daha net bir hale getirmek istiyoruz."

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, temmuzda yayınladığı raporda, yıl sonu enflasyon oranı tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 5'e yükseltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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