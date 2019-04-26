Rusya Dünyanın İlk Yüzer Nükleer Santralini Faaliyete Geçiriyor; Çevre Aktivistleri Tepkili
Rusya, Çernobil faciasından 32 yıl sonra, dünyanın ilk yüzer nükleer santralini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Çevre aktivistleri ise tepkili.
Rusya, dünyanın ilk yüzer nükleer enerji ünitesi "Akademik Lomonosov"un faaliyete geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Çernobil nükleer faciasından 32 yıl sonra faaliyete geçirilecek projeye çevreci sivil toplum kuruluşları tepkili.
Dünyanın en geniş etki gösteren nükleer faciası, Çernobil'den 32 yıl sonra Rusya'nın Resmi Nükleer Enerji Şirketi (ROSATOM) gelecek haftalarda, yüzer nükleer güç santralini St. Petersburg'tan Baltık Denizi'ne doğru harekete geçirmeyi planlıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com