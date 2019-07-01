Rusya, Dünyanın İlk Yüzen Nükleer Santrali İçin Gerekli İzinleri Verdi

Rosatom Devlet Nükleer Enerji Şirketi, dünyanın ilk yüzen nükleer enerji santrali olan Akademik Lomonosov'un 10 yıl boyunca kullanımına izin çıktığını duyurdu. Santral, iki tane KLT-40S reaktör ünitesi taşıyor ve bu ünitelerin her biri, 35 megawatt güç üretebilme kapasitesine sahip. Bu kapasite; her bir ünitenin, nüfusu 100.000'e ulaşan yerleşim bölgelerine yetecek kadar enerji üretimi sağlayabilmesi anlamına geliyor.

Üretilmesinin sebebi Rusya'nın ulaşılması zor kuzey ve doğu bölgelerine yeterli enerjiyi sağlayabilmek olan santral, aynı zamanda deniz aşırı yağ ve gaz platformlarında da enerji üretiminde kullanılacak.

Yüzen nükleer santralin ömrünün yaklaşık 40 sene olacağı tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar bu değerin 50 seneye kadar çıkartılabileceğini de söylüyor ancak hatırlatmakta fayda var, santralin kullanımı için verilen izin şimdilik yalnızca 2029 senesine kadar. Bu sürenin sonunda şartlar tekrar göz önüne alınıp yeniden bir değerlendirme yapılacak.

Nükleer enerji, hâlâ toplumlar tarafından tartışılan bir enerji türü. Her ne kadar elde edilen enerji miktarı alternatiflerine göre yüksek olsa da olası bir hata sonucu karşılaşılan sonuçlar uzun süreli facialara sebep olabiliyor.