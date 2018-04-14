Rusya'nın Dünyanın En Derin Mağarasına İnmesi Tam 1 Hafta Sürdü
Daha önce Amerikalıların inmeyi başaramadığı Abhazya'daki dünyanın en derin mağarası Krubera'ya Rus speleologlar, 1 haftada indi. Rus ekipler, mağarada ilginç keşifler yaptı.
Rus speleologlar Abhazya'daki dünyanın en derin mağarası Krubera'ya inmeyi başardı. Daha önce Amerikalılar denemiş ancak tüm derinliğe inmeyi başaramamışlardı. Derinliğe ulaşmaları 1 hafta süren ekipler bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı.
DÜNYANIN EN DERİN MAĞARASINA 1 HAFTADA GİRDİLER
Rus speleologlar, Abhazya'da bulunan ve dünyanın en derin mağarası olarak kabul gören Krubera'ya inmeyi başardı.
2190 metre olarak bilinen mağaraya 1 haftada inen speleologlar mağaranın derinliğinin aslında 2212 metre olduğunu tespit etti.
DAHA ÖNCE AMERİKALILAR GİRMİŞ TÜM DERİNLİĞE ULAŞAMAMIŞTI
Daha önce Amerikalılardan Avrupalılara kadar birçok speleologun inmeye çalıştığı ama tüm derinliğine ulaşamadığı mağaraya inmeyi başaran Ruslar, mağara ile ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı.
DERİNLİĞİ 13 BİN 432 METRE OLDUĞU SAPTANDI
Mağaraya 27 günde inilmesi beklenmesine karşın bu süreci 1 haftaya indiren Rus speleologlar, mağaranın uzunluğunun ise 13 bin 432 metre olduğunu keşfetti.
DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ CANLILARI GÖRDÜLER
Rus speleologlar Pavel Demidov ve İlya Turbanov'un ekibi yaptıkları çalışmalarla ilginç bulgulara da ulaştı.
Ekip, mağara içinde yaptıkları araştırmalarda daha önce hiç görülmeyen canlı türlerini görüntüleyip, karşılaştıkları canlılardan laboratuvarda incelenmek üzere örnek aldı.
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Bir teneke altin atsalardi magaraya bizim Türkler 2 gunde inerdi o magaraya bosa ugrasmislar 1 haftaCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Helal olsun, oraya inmek cok büyük cesaret isterCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Şimdiye kadar temas etmediğimiz veya tarihe karışmış hastalıkları getirmezler umarımCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Süper haber böyle haberleri özledikCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır