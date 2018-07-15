Rusya, Dünya Kupasına Katılan Taraftarlara Yıl Sonuna Kadar Vizeyi Kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FIFA Dünya Kupası için Rusya'ya gelen taraftarlara yıl sonuna kadar Rusya'ya girişte vize uygulanmayacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupasının sona ermesinin ardından sonra önemli açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARA YIL SONUNA KADAR VİZE UYGULANMAYACAK"

Putin, Rusya'nın muhteşem sayılabilecek bir organizasyon gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Dünya Kupası için Rusya'ya milyonlarca kişi geldi. Maçları izlemek isteyen taraftarlar yıl sonuna kadar özel işleri nedeniyle Rusya'ya gelmek zorunda kalabilir. Bundan dolayı Rusya olarak aldığımız karar doğrultusunda Dünya Kupasında maçları izleyen tüm taraftarlara yıl sonuna kadar Rusya'ya girişte vize uygulanmayacak" dedi. Milyonlarca kişinin Rusya'yı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Putin, "Birçok insan artık ülkemiz hakkındaki fikirlerini değiştirdi. Bu bizim için önemli bir sonuç" şeklinde konuştu.

Rusya, Dünya Kupası öncesinde maçlara bilet alan yabancı ülke vatandaşlarına vizeyi kaldırmıştı. Maçlar için Rusya'ya giriş yapanlar 'Fun ID' adında bir kimlik almış, bu kimlikle Rusya'ya giriş çıkışlarında pasaport ve vize beyan etmemişlerdi.