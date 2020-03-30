Rusya dönüşü kendini 14 gün izole eden Marmaris Belediye Başkanı Oktay, görevine başladı Rusya dönüşü kendisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 14 gün izole eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, görevine başladı.

Rusya dönüşü kendisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 14 gün izole eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, görevine başladı.

Moskova'da 2-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen "Inturmarket Turizm Fuarı"na belediye meclis üyesi Ali Kırlı ile katılan Oktay, Türkiye'ye dönüşünde koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisine 14 gün izole kuralını uyguladı.

Oktay, 14 Mart Cumartesi günü Rusya'dan Marmaris'e geri dönüşünde 14 gün kuralına uyarak kendisini izole etmesinden sonra bugün itibariyle görevine döndüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığının yurt dışına gidenler için 14 gün evden dışarı çıkmama ve kimseyle görüşmeme uyarısını dikkate alarak gereğini yaptığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en büyük meselesi oldu. Biz de Marmaris Belediyesi olarak tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik. 14 gün süresince yapılacak çalışmaların ne olacağı ile ilgili talimatlar verdim, çalışmaları dakika dakika takip ettim. Bundan sonra da ekiplerimizin başındayım. Koronayla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Belediye olarak salgına karşı tüm tedbirleri uyguladıklarını ve 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olduklarını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren dezenfekte ve yıkama çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bunun yanı sıra semt pazarlarında aldığımız önlemlerle alışverişe gelen vatandaşlarımızın daha hijyenik koşullarda alışveriş yapmasını sağladık. Marketler de dahil olmak üzere ilçemiz dahilindeki tüm sebze ve meyvelerin ve ekmeklerin poşetlenerek satılması uygulamasına geçtik. Bunun yanı sıra dışarı çıkma sınırlandırılması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş gibi ihtiyaçları zabıta ekiplerimiz tarafından karşılanıyor."

Oktay, vatandaşların evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA