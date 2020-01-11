Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası
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Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası

Rusya, Umman Körfezi'nde Rus Donanması'na ait savaş gemisinin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yakınlaştığı' iddiasını yalanladı.

11.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:52
Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası

, Umman Körfezi'nde Rus Donanması'na ait savaş gemisinin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yakınlaştığı' iddiasını yalanladı.


ABD Donanması, Rus Donanmasına ait bir geminin Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisine "saldırganca yaklaştığını" açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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