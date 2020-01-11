Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası
Rusya, Umman Körfezi'nde Rus Donanması'na ait savaş gemisinin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yakınlaştığı' iddiasını yalanladı.
11.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:52
Rusya, Umman Körfezi'nde Rus Donanması'na ait savaş gemisinin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yakınlaştığı' iddiasını yalanladı.
ABD Donanması, Rus Donanmasına ait bir geminin Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisine "saldırganca yaklaştığını" açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com