Rusya, Domates Sevkiyat Hacmini Kesinleştirdi

– Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den Rusya'ya getirilecek domateslerin hacmini 50 bin ton seviyesinde belirleyen kararnameyi onayladı.



Resmi hukuki bilgi portalında yer alan belgede, "Rusya Tarım Bakanlığı, sene sonuna kadar Rusya'ya getirilecek Türk dondurulmuş veya taze domateslerin hacmini 50 bin ton olarak belirledi" ifadesi yer aldı.



Ekim ayında Türk domateslerinin sevkiyatına izin verilmesini ön gören Rusya hükümetinin kararnamesi yayınlandı. Aynı zamanda Tarım Bakanlığı sene sonuna kadar 50 bin tona kadar domates sevkiyatının yapılmasını ön gören kararname taslağını sundu. - Moskova