'Rusya, domates kotasını tamamen kaldırmalı'
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'Rusya, domates kotasını tamamen kaldırmalı'

07.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:17
'Rusya, domates kotasını tamamen kaldırmalı'

RUSYA'nın domates ihracatındaki kota uygulamasında dördüncü 50 bin tonluk kota sınırı da doldu.

RUSYA'nın domates ihracatındaki kota uygulamasında dördüncü 50 bin tonluk kota sınırı da doldu. İhracatçılar, Rusya'nın domatese uyguladığı kotayı tamamen kaldırmasını istiyor.

Türkiye'nin en fazla domates ihraç ettiği ülkelerinden biri olan Rusya'nın uyguladığı 50'şer bin tonluk kotalardan dördüncüsü de doldu. Kota 199 bin tonun üzerine çıktıktan sonra üyelere günlük uyarı mesajları göndermeye başlayan Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği'nden 7 Aralık Pazartesi günü yeni bir mesaj daha gönderildi.

BAİB'in ihracatçılara gönderdiği mesaj şöyle: "Sayın üyemiz, İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kotanın dolduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığımızca kotanın kaldırılması için Rusya nezdinde girişimlerin devam ettiği bildirilmiştir. Firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları için ihracatlarında kotanın dolmuş olduğunu dikkate almaları önemlidir."

BAİB eski Başkan Yardımcısı Ergin Civan, Rusya'nın kendi üretiminin de olmadığı bu süreçte domates ihracatının en yoğun olması gerekirken kotanın dolmasının ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi. Antalya'da domates üreticileri ve ihracatçılarının Rusya'nın kota uygulamasını tamamıyla kaldırmasını beklediğini belirten Civan, "Bu dönem esasında Rusya'nın kendi üretimi olduğu bir dönem de değil ve dışa bağımlı. İlkbahar sonu yaz başı çıkıyor kendi ürünleri. Ona rağmen kotada zorluk çıkartılıyor olması anlaşılabilir değil. Acil çözüm olarak da yeni kotanın açılması gerekiyor, ancak bizim esas talebimiz kota uygulamasının tamamen kaldırılmasıdır" dedi.


'Rusya, domates kotasını tamamen kaldırmalı'
'Rusya, domates kotasını tamamen kaldırmalı'
'Rusya, domates kotasını tamamen kaldırmalı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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