Rusya, doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
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Rusya, doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Rusya, doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya'nın doğusunda 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor.

Rusya'nın doğusunda 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda devam eden yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Dün 36 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "1 Ağustos itibarıyla 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 115'i Yakutistan'da, 51'i ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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