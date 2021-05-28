Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve UNICEF'ten Sputnik V anlaşması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve UNICEF'ten Sputnik V anlaşması

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve UNICEF'ten Sputnik V anlaşması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve UNICEF'in, Sputnik V aşısının tedarikine dair anlaşma imzalandığı açıklandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve UNICEF'in, Sputnik V aşısının tedarikine dair anlaşma imzalandığı açıklandı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) yüzde yüz iştiraki olan UNICEF ve İnsan Aşısı (Sınırlı Sorumluluk Şirket), Sputnik V COVID-19 aşısının tedariki için uzun vadeli bir anlaşma yaptı. Bu, UNICEF'in bir COVID-19 aşı üreticisi ile imzaladığı dördüncü uzun vadeli tedarik anlaşmasıdır. UNICEF bu yıl şimdiye kadar Hindistan Serum Enstitüsü, Pfizer ve AstraZeneca ile bu tür anlaşmalar imzalamıştır" denildi.

ANLAŞMADA 'DSÖ ACİL KULLANIM ONAYI' ŞARTI

UNICEF, anlaşmanın geçerli olması için Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısına acil kullanım onayı vermesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, "UNICEF'in satın alma işlemleri için DSÖ'den aşının kalitesini, güvenliğini ve etkililiğini teyit etmek üzere Acil Durum Kullanım Listesi alma şartı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rusya hayvanlara koronavirüs aşısı uygulamaya başladı! 6 ay boyunca bağışıklık sağlıyor
Rusya hayvanlara koronavirüs aşısı uygulamaya başladı! 6 ay boyunca bağışıklık sağlıyor
Kanalizasyon tıkanınca ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
Kanalizasyon tıkanınca ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve UNICEF'ten Sputnik V anlaşması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 14:40:06. #1.13#

title