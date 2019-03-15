Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı: "Rusya'nın 605 Milyar Dolarlık Petrol Rezervi Var"

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı, ülkenin farklı yeraltı zenginlikleriyle ilgili verileri ilk defa açıkladı. İşte ülkenin sahip olduğu yeraltı kaynakları ve parasal değerleri:

RBC'nın aktardığı verilere göre, Rusya'nın bilinen petrol rezervlerinin parasal değeri 39,6 trilyon ruble (605 milyar dolar) olarak hesaplanıyor.

Resmi verilere göre, ülkenin sahip olduğu tüm bilinen mineral ve enerji kaynaklarının toplam değeri ise 55,2 trilyon ruble (843,4 milyar dolar).

Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı, ilk kez ülkede bulunan yeraltı kaynaklarının toplam değeri konusunda bir değerlendirmede bulundu. 2017 sonuna kadarki dönemi kapsayan ilk değerlendirmeye göre;

— Rusya'daki petrol yataklarının değeri 39.6 trilyon ruble (605.828 milyar dolar),

— Doğalgazın toplam değeri 11.3 trilyon ruble (172.876 milyar dolar),

— Kok kömürünün değeri ise yaklaşık 2 trilyon ruble (172.876 milyar dolar).

Diğer yandan ülkede 808 milyar ruble (12.361 milyar dolar) değerinde demir cevheri, 505 milyar ruble (7.728 milyar dolar) değerinde elmas, 480 milyar ruble (7.346 milyar dolar) değerinde altın mevcut.

Tüm enerji ve yeraltı kaynaklarının toplam değeri ise 2017 yılı için 55.2 trilyon ruble (844.880 milyar dolar) ya da GSYİH'in yüzde 60'ı kadar.

Bakanlık açıklamasına göre Rusya'nın sahip olduğu bazı yeraltı zenginliklerinin miktarları ve parasal değerleri şöyle:

Petrol: 9,04 milyar ton (39,6 trilyon ruble)

Doğalgaz: 14,47 trilyon metreküp (11,3 trilyon ruble)

Kok kömürü: 2 trilyon ruble

Demir cevheri: 808 milyar ruble

Elmas: 375 milyon karat (505 milyar ruble)

Altın: 1497 ton (480 milyar ruble)

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