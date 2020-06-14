RUSYA DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARININ TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ
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RUSYA DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARININ TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

14.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:35

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir. ifadesi yer aldı.

RUSYA DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARININ TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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