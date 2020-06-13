Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek
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Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyetin yarın Türkiye'yi ziyaret edecekleri bildirildi.

Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek
13.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:48

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyetin yarın Türkiye'yi ziyaret edecekleri bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet, ?14 Haziran 2020? tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iki ülke arasında bölgesel konularda istişarelerde ve eş güdümde bulunulması öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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