Rusya Dışişleri Bakanlığından Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı sınır dışı etmesine tepki
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Rusya Dışişleri Bakanlığından Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı sınır dışı etmesine tepki

23.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:12
Rusya Dışişleri Bakanlığından Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı sınır dışı etmesine tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan'ın, Rusya Büyükelçiliğinden iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bulgaristan'ın, Rusya Büyükelçiliğinden iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine tepki gösterdi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgar yönetiminin hiçbir kanıt sunmadan son 1,5 yılda 5. defa Rus diplomatları sınır dışı ettiğini hatırlattı.

Son karardan önce Bulgar Başsavcılığının devletin güvenlik güçleri içerisinde Rusya'ya çalıştığı iddia edilen kişileri ifşa ettiğini duyurmasıyla "gürültülü bir kampanya" yürütüldüğünü hatırlatan Zaharova, böylelikle Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için zemin hazırlandığını savundu.

Zaharova, kararın başta ABD olmak üzere Batı'daki Rus karşıtlığının başladığı ve 4 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak parlamento seçimleri öncesi bir dönemde alındığına dikkat çekerek "Sofya'yı bir kez daha Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarına zarar veren 'cadı avına' katılmaya son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zaharova, diplomatik uygulamalara uygun olarak Rusya'nın Bulgaristan'a mütekabiliyet gereği cevap hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Son 2,5 yılda 7 Rus diplomat Bulgaristan'dan sınır dışı edildi

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat Komutanlığı ve Parlamentonun gizli belge arşivinde görev yapan 6 kişilik bir şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da dün ülkede Rusya Büyükelçiliğinden çalışan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmiş, iki diplomatın Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildiğini bildirmişti.

İki diplomatın da dahil edilmesiyle Bulgaristan'ın son 2,5 yılda ülkede casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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