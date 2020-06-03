Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Rusya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Rusya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Rusya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor
03.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:57

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin çok daha eski ve 500 yıldan fazla olduğu hatırlatıldı.

Diplomatik ilişki kurulmasının 100. yıl dönümünün Rus ve Osmanlı imparatorluklarının dağılmasından sonra ikili ilişkilerin gelişmesinde yeni bir aşama olduğu kaydedilen açıklamada, "Türk halkının yabancı işgalcilere karşı mücadelesi sonucunda kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti'ni dünyada ilk Sovyet Rusyası tanıdı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Halk Komiseri Georgiy Çiçerin tarafından 3 Haziran 1920'de TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'e hızlı şeklide "diplomatik ve konsolosluk misyonları kurma" önerisiyle telgraf gönderdiği anımsatılan açıklamada, o günün, Sovyet Rusyası ile TBMM Hükümeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının resmi tarihi olarak kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, iyi komşuluk, karşılıklı yarar çerçevesinde iş birliği ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temeline dayanan Rus-Türk ilişkileri birçok testten başarıyla geçti. Bugün bu ilişkiler yükselişte, birçok alanda emin adımlarla stratejik ortaklık düzeyine çıkıyor, bölgesel istikrarı ve güvenliği güçlendirmede önemli bir faktör. Bu önemli yıl dönümünde Türk ortaklarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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