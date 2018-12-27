Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Rusya Arasında Moskova'da Üst Düzey Bir Toplantı...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün Türkiye ile Rusya arasında üst düzey diplomatik görüşme yapılacağını duyurmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Rusya, iki ülke arasında Suriye meselesinin ele alınacağını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 29 Aralık Cumartesi günü Türkiye ile Rusya arasında üst düzey diplomatik bir görüşme gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Çelik'in açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın ve Enformasyon Daire Başkanlığı tarafından, "Suriye'nin yakın gelecekteki durumun ele alınması için iki ülke arasında Moskova'da üst düzey temaslar gerçekleştirilecek" açıklaması yapıldı.

İki ülke arasında gerçekleştirilecek toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, salı günü ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesini görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında da yakın bir tarihte görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA