Rusya Dışişleri Bakanlığı, TikTok hesabı açtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yüz milyonlarca aktif kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması TikTok'ta hesap açtı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yüz milyonlarca aktif kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması TikTok'ta hesap açtı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 800 milyon aktif kullanıcıya sahip sosyal medya uygulaması TikTok'ta hesap açtı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Evet, gerçekten TikTok'ta hesap açtık. Uzun zamandır bir hesap oluşturmayı planlıyorduk ama şimdi bence bu doğru an. Son haftalarda yaşanan olaylar her şeyi hızlandırdı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı