Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani'nin öldürülmesini eleştirdi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani'nin öldürülmesini eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor" dedi.

03.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:02
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani'nin öldürülmesini eleştirdi

Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'yi öldürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor" dedi.

Rus ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zakharova, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor. Bu olay, bölgede tansiyonun artması dışında başka hiçbir işe yaramaz ve bundan milyonlarca kişi etkilenecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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