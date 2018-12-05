Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova" Ukrayna Vatandaşlarına Sınırlama Getirmeyeceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarına karşı herhangi bir sınırlama getirme niyetinde olmadığını söyledi. ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) üzerine yaşanan krize de değinen Zaharova, "ABD ile diyaloğa devam etmeye hazırız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın son dönemlerde yaşadığı uluslararası krizler hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle Ukrayna ile yaşanan Kerç Boğazı meselesine değinen Sözcü, hiçbir Ukrayna vatandaşına herhangi bir konuda sınırlama yapma niyetinde olmadıklarını söyledi. Zaharova, "Bizim tarafımızda, biz topraklarımızda bulunan ya da Rusya'yı ziyaret etmeyi planlayan Ukrayna vatandaşlarına kısıtlayıcı bir önlem getirme niyetinde değiliz. Gereksiz bir problem oluşturmayacağız" dedi.

"ABD ve NATO'nun planları Kıbrıs için tehlikeli"

Açıklamasının devamında ABD'nin Kıbrıs'taki askeri yapılanma planına değinen Sözcü, Rusya'nın böyle bir durumda tedbir amaçlı bazı karşılıklar verebileceğini söyledi. Adadaki bu tarz yapılanmaların bölgedeki istikrarı kötü etkileyeceğini belirten Zaharova, "Ada'nın daha fazla askerileştirilmesi ve ABD ile NATO'nun dahil olduğu planlar Kıbrıs'ın kendisi için kaçınılmaz bir şekilde tehlike ve istikrarsızlığa yol açacaktır. Moskova'nın bu Rusya karşıtı planları göz önünde bulundurmaktan başka seçeneği yoktur" ifadelerini kullandı.

"ABD ile diyaloğa devam etmeye hazırız"

ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) üzerine yaşadıkları kriz hakkında da açıklamalarda bulunan Sözcü ABD ile konu üzerine yaptıkları görüşmelerde net bir sonuca varamadıklarını belirtti. Zaharova, "Belgelerle ilgili tüm problemler üzerine, profesyonellik ve karşılıklı saygı üzerine kurulmuş uygun bir şekilde, diyaloğa devam etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Öte yandan doğrulanmamış suçlamalar ve ültimatomların diyaloğun devamına zarar verdiğini belirten Zaharova, ABD'nin 60 gün içerisinde INF anlaşmasından çekileceği yönündeki açıklamayı değerlendirmeye başladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması sonucu (INF) sahip olduğu yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu. - MOSKOVA