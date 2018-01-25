Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Abd, Suriye'yi Bölmeye Yönelik Bir Strateji Benimsiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'de izlediği stratejinin ülkeyi bölmeye yönelik bir strateji olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sürdürmek için Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla bu ülkedeki durumun siyasi çözümüne katkıda bulunmadığını söyledi. ABD'nin Suriye'nin yasal olarak seçilmiş devlet başkanını iktidardan indirmeyi Suriye'deki amaçları arasında tutmaya devam ettiğini söyleyen Zaharova, "Washington'un bu egemen devletin topraklarındaki askeri varlığını kalıcı hale getirmek istediği açıklandı. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve Suriye içi sorunların siyasi çözümüne katkıda bulunmadığına inanıyoruz" dedi. - MOSKOVA