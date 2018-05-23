Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Sergey Skripal ve Kızı İngiltere'de Zorla Tutuluyor Olabilir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de zorla tutuluyor olabilme ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Salisbury şehrinde 4 Mayıs'ta zehirlenen Sergei Skripal ve kızının İngiliz makamları tarafından zorla tutuluyor olabilme ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Sergey Skripal, Salisbury'de bulunduğu hastaneden geçtiğimiz hafta taburcu edilmişti. Daha çabuk iyileşen kızı Yulia ise hastaneden Nisan ayında taburcu edilmişti.

Sergey Skripal hastaneden taburcu edildiği zaman açıklama yapan doktorlar, Skripal'ın durumu veya bulunduğu yer hakkında hiçbir ayrıntı vermemiş, kızı hastaneden taburcu olduktan sonra kamuoyunda görülmemiş ve Yulia hakkında tek açıklama ise İngiliz polisi tarafından verilmişti.

Rusya'dan Mayıs ayının başlarında yapılan açıklamada, İngiltere'nin Skripal ve kızı Yulia'nın konsolosluk erişimini reddettiğini, baba kızın bu durumdan memnun kalmadığı bildirilmişti. Açıklamada ayrıca, Sergey ve Yulia'nın Rus yetkililerle iletişim kurmakta isteksiz oldukları ve Rus uzmanların katılımı ile yapılacak muayeneyi reddettikleri belirtilmişti. Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi geçtiğimiz Cuma, Sergey ve Yulia'nın elçiliğin yardımlarını geri çevirmekte özgür olduklarını açıklamıştı. Büyükelçi,"Kimse bugüne kadar onların fotoğraflarını görmedi, seslerini duymadı, kimse hayatta olup olmadıklarını bilmiyor. Eğer bize ihtiyaçları yoksa bizim için sorun değil ama onların hayatta olduğundan emin olmalıyız" demişti.

Büyükelçi daha önce yaptığı açıklamada ise, İngiltere'nin davadaki bazı kanıtları yok edeceğini iddia etmişti. Büyükelçi Londra'nın Moskova'yı başından beri suçladığını fakat bunu ispat etmek için bir kanıt gösteremediğini söylemişti. Sergey ve kızı Yulia'nın zehirlendiği askeri düzeyde kullanılan Navichok sinir gazının Rusya'dan geldiğini idda edenlerin ise bunu ispatlayamadığını belirtmişti. - MOSKOVA