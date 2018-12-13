Rusya Dışişleri Bakanlığı: "İdlib Anlaşması'nı Bozmaya Çalışıyorlar"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib kentindeki silahsızlandırılmış bölge anlaşmasını bozmaya yönelik girişimler olduğunu söyledi. Zaharova, ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde devlet yapıları kurma çalışmalarını da eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, basın toplantısı düzenledi. Zaharova, Moskova ile Ankara arasındaki İdlib Anlaşması'nın üçüncü taraflar tarafından bozulmaya çalışıldığını dile getirdi. Zaharova, birçok ülkenin Suriye'deki durumun olumlu gelişmesiyle istemediğine dikkat çekerek, İdlib'de silahtan arındırılmış bölge oluşturma çabalarının engellenemeye çalışıldığını ifade etti.

Zaharova, "Ne yazık ki, Astana formatının garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki durumun gelişmesindeki olumlu çalışmaların güçlenmesi ve Türkiye ile Rusya arasında yapılan İdlib Anlaşması herkesi sevindirmiyor. İdlib'de askerden arındırılmış bir bölge oluşturmaya yöneldik. Fakat Rusya ve Türkiye'nin anlaşmasını engellemek için girişimlerde bulunulduğunu görüyoruz" dedi.

"ABD teröristlerin yok edilmesini engelliyor"

Zaharova, ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde devlet yapıları kurma politikasını da eleştirerek, bunun istikrarsızlığa sebep olduğunu söyledi. Zaharova, "ABD'nin varlığı Suriye topraklarındaki uluslararası teröristlerin nihai olarak yok edilmesine katkı sunmadığı gibi, bu hedefe ulaşmanın önünde gerçek bir engel teşkil ediyor" diye konuştu. - MOSKOVA