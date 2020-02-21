Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bir devlet yetkilimiz ABD'nin talimatıyla İspanya'da gözaltına alındı

21.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:38

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da bulunan bir Rus devlet yetkilisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, Rus kadın görevlinin Kanarya Adaları'nda bir iş gezisinde bulunduğu sırada Tenerife'de 14 Şubat tarihinde gözaltına alındığı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konulduğu belirtildi. Söz konusu Rus yetkilinin Moskova hükümeti için tarım faaliyetlerini gözlemlediği ve İspanya'da bulunan resmi delegenin bir üyesi olduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle