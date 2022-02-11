Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar."
AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar."
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel