Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." - Haberler
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar."

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanlığı:

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar."

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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