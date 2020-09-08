Rusya Dışişleri Bakanlığı; "Aleksey Navalny meselesi siyasete alet edilmemeli"
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Rusya Dışişleri Bakanlığı; "Aleksey Navalny meselesi siyasete alet edilmemeli"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalny nedeniyle Rusya'ya yaptırımların görüşülmesine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı;
08.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:05

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalny nedeniyle Rusya'ya yaptırımların görüşülmesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz haftalarda Rus muhalif lider Aleksey Navalny bir uçak seyahati sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ailesi, Aleksey Navalny'nin zehirlendiğini savunarak Almanya'da tedavi edilmesini istedi. Hastane ise zehirlenme olayına rastlanmadığını Navalny'nin kan şekerinin düşmesinin yol açtığı bir metabolik hastalığın sebep olduğunu savundu. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hastaneye sevk edilen Aleksey Navalny'nin zehirlendiğine dair bulguların tespit edildiğinin açıklanması üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere ABD'de Rusya'ya tavır gösterdi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Aleksey Navalny olayı nedeniyle Rusya'nın Kuzey Akım-2 projesinin durdurulması yönündeki yaptırım kararına destek vereceğini açıkladı.

Rusya'dan cevap gecikmedi

Rusya için hayati önem taşıyan ve Rus gazını kuzey Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesinin durdurulması tehdidine cevap veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Navalny meselesinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bu ticari bir proje. Avrupa'nın enerji güvenliği için Navalny meselesi projenin ve siyasetin dışında tutulmalı" dedi. Proje üzerinden ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi için platformlar oluşturulduğunu söyleyen Gruşko ülkelerin çıkarlarına göre hareket etmesi gerektiğini savundu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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