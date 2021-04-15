Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırım uygulama kararına cevap vereceklerini belirterek, "ABD'nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek.

Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara "savaş boyası" sürüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırım uygulama kararına cevap vereceklerini belirterek, "ABD'nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle 10 Rus diplomatı sınır dışı etme ve ekonomik yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.

ABD'nin Rusya'ya karşı "düşmanca" adımlar attığını belirten Zaharova, "ABD'yi bu konuda defalarca uyardık. Bu adımlar, ülkelerimiz arasındaki yüzleşme derecesini tehlikeli şekilde artırıyor. Bu çizgi, tarih açısından dünyanın kaderinden sorumlu olan nükleer silaha sahip iki ülke halklarının çıkarlarını yansıtmıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce telefonda görüştüğünü anımsatan Zaharova, "Biden, Putin ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi. Ancak Biden yönetiminin eylemleri aksini gösteriyor." yorumunda bulundu.

Zaharova, "ABD, Amerikan hegemonyasını dışlayan çok kutuplu dünyanın nesnel gerçeğini kabul etmeye hazır değil. ABD, yaptırım baskısı ve iç işlerimize müdahale etme üzerine oynuyor." ifadelerini kullandı.

"ABD, ikili ilişkilerin bozulmasından bedel ödeyecek"

Zaharova, ABD'in yeni yaptırımlarına yanıt vereceklerini vurgulayarak, "Elbette, ABD'nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır." diye konuştu.

İkili ilişkilerin bozulmasından ABD'yi sorumlu tutan Zaharova, "Washington, ikili ilişkilerin bozulmasının bedelini ödeyeceğini anlamalıdır. Olanlardan sorumluluk, tamamen ABD'nin üzerindedir." dedi.

Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçisinin John J. Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaşarak, "Amerikan tarafı için zor bir konuşma olacak." ifadesini kullandı.

Biden'ın 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:42:06. #1.16#

title