Rusya'dan Misilleme! 23 İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Edecek

İngiltere'nin Salisbury kentinde geçtiğimiz haftalarda ölen Rus ajanı ve kızının ardından Londra ve Moskova hattında tansiyon yükseliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Rusya'dan misilleme geldi.

23 DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilerek, haklarında sınır dışı kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yönelik "provokatif" suçlamaları nedeniyle 23 İngiliz diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve sınır dışı edilmelerine karar verildiği belirtildi.

KONSOLOSLUK İZNİ DE GERİ ÇEKİLİYOR

Sınır dışı edilen diplomatların bir hafta içerisinde Rusya'yı terk etmeleri gerektiği bilgisine yer verilen açıklamada, St. Petersburg'da İngiliz Konsolosluğunun açılmasına yönelik verilen iznin de geri çekilmesi kararı alındığı kaydedildi.

"EK ADIMLAR ATMA HAKKIMIZ SAKLI"

Açıklamada, Moskova'nın mütekabiliyet gereği Londra'ya yönelik ilave adımlar atma hakkının da saklı olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU

İngiliz hükümeti Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanı ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı da kararlar arasında yer almıştı.