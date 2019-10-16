Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu IŞİD militanlarının kaçmasına neden oldu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu IŞİD militanlarının kaçmasına neden oldu" dedi
16.10.2019 12:12
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Şam yönetimi ile Kürtler arasında anlaşma sağlanmasını ve bunun uygulanmasını teşvik edeceğini söyledi.
Lavrov, Kürtlerle Şam yönetimi arasında yürütülen diyaloğun somut sonuçlar verdiğine işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com