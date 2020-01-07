Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'de
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi.
07.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:32
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi.
Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan Lavrov'u, bazı ilgililer karşıladı.
Apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrılan Bakan Lavrov'un, yarın öğle saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılması bekleniyor.
Kaynak: AA