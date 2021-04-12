Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya geldi.