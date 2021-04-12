Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'da
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'da

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'da
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'da
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'da
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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