Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Gözdağı Verdi: Yabancı Partnerleri İdlib'de Ateşle Oynamamaları Konusunda Uyardık

Rusya Savunma Bakanlığı'nın cihatçı militanların İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığı ve Batılı ülkelerin bu bahaneyle Suriye'yi vurmak istediği açıklamasını yaptığı bir dönemde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yabancı partnerleri uyardıklarını açıkladı.

"YABANCI PARTNERLERİMİZİ UYARDIK"

Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le ortak basın toplantısında konuşan Lavrov "Yabancı partnerlerimizi İdlib'de ateşle oynamamaları konusunda uyardık." dedi. Lavrov, İdlib'deki teröristlerin, özellikle de Kaide kolu Nusra'nın bölgedeki gerilimi azaltma bölgesini hem Suriye ordusu hem de Rusya'nın Hmeymim askeri üssüne saldırı için kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Rus bakan, Muallim'le Suriye ordusuyla diyaloğa hazır olan silahlı muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunu da ele aldıklarını aktardı.

"BATI İDLİB'DE TERÖRLE MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR"

Rusya'nın Suriye'nin yeniden inşası ve göçmenlerin geri dönmesi konularındaki yardımlarını arttırmaya hazır olduğunu kaydeden Lavrov, şunları söyledi: ''Batı bir kez daha İdlib'deki terörle mücadele operasyonlarını zorlaştırmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığımız ve Dışileri Bakanlığımız aracılığıyla Batılı partnerlerimizi ateşle oynamamaları konusunda uyardık.'' Suriye ordusunun İdlib'deki silahlı gruplarla Nusra'yla bağlantılarını kesmeleri konusunda anlaşmalar yapmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'de göçmenlerin geri dönmesi, insani yardım konuları ve terörle mücadele çabalarının 'herkesin hoşuna gitmediğini' açıkladı.