Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmenin yapılacağı otele geldi - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmenin yapılacağı otele geldi

AA - Oktay Özden - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısının gerçekleştirileceği otele geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Türkiye- Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısının gerçekleştirileceği otele geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u toplantının yapılacağı otelin önünde karşıladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmenin yapılacağı otele geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmenin yapılacağı otele geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmenin yapılacağı otele geldi

AA / Oktay Özden - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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