Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmenin yapılacağı otele geldi
AA - Oktay Özden - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısının gerçekleştirileceği otele geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Türkiye- Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısının gerçekleştirileceği otele geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u toplantının yapılacağı otelin önünde karşıladı.