Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna'yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika