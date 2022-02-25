Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Kiev'i ikna etmeye çalıştık. Washington'ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Kiev'i ikna etmeye çalıştık. Washington'ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Kiev'i ikna etmeye çalıştık. Washington'ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika