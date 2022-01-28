Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile diplomatik misyonlar arası yaşanan krize yönelik, "Krizin çözümü için komisyonların toplantısı 2 hafta... - Haberler
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile diplomatik misyonlar arası yaşanan krize yönelik, "Krizin çözümü için komisyonların toplantısı 2 hafta...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile diplomatik misyonlar arası yaşanan krize yönelik,

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile diplomatik misyonlar arası yaşanan krize yönelik, "Krizin çözümü için komisyonların toplantısı 2 hafta içinde gerçekleştirilecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile diplomatik misyonlar arası yaşanan krize yönelik, "Krizin çözümü için komisyonların toplantısı 2 hafta içinde gerçekleştirilecek" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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