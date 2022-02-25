Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'den güvenlik garantisi istedik.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'den güvenlik garantisi istedik.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'den güvenlik garantisi istedik. Ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi. Onlar bizi göz ardı ettiler. Bizim sunduğumuz öneriyi kabul edemeyiz dediler" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika