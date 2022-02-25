Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'den güvenlik garantisi istedik. - Haberler
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'den güvenlik garantisi istedik.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'den güvenlik garantisi istedik.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'den güvenlik garantisi istedik. Ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi. Onlar bizi göz ardı ettiler. Bizim sunduğumuz öneriyi kabul edemeyiz dediler" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Haberler

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