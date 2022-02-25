Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika