Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz" dedi. - Haberler
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Haberler

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