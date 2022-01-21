Lavrov : "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır" - Haberler
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Lavrov : "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır"

Lavrov :
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır""Buradaki çaba aslında her bir ayrıntıya girme çabası. Ama bunun şu anda faydalı olacağı konusundan emin değilim.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır"

"Buradaki çaba aslında her bir ayrıntıya girme çabası. Ama bunun şu anda faydalı olacağı konusundan emin değilim. Doğru yolda mıyız değil miyiz, onu şu anda söylemem ama yazılı olarak ABD'nin bizim sorduğumuz sorulara cevabını aldıktan sonra değerlendirme yapacağız" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Güncel, Haber

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