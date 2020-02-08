Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Venezuela'ya dışarıdan müdahale edilmeye çalışılıyor
Venezuela'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ülkenin yaşadığı ekonomik durgunluk, meşru hükümeti devirmek amacıyla yürütülen, hatta gücün kullanıldığı bir kampanyaya dayanıyor." diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Venezuela'nın yaşadığı ekonomik durgunluk, meşru hükümeti devirmek amacıyla yürütülen, hatta gücün kullanıldığı bir kampanyaya dayanıyor." dedi.
Lavrov, Venezuela'ya yaptığı ziyaret sırasında başkent Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve destekçilerinin yer almadığı, muhalif grupların oluşturduğu Ulusal Diyalog Masası üyeleriyle bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle