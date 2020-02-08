Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Venezuela'ya dışarıdan müdahale edilmeye çalışılıyor

08.02.2020 01:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Venezuela'nın yaşadığı ekonomik durgunluk, meşru hükümeti devirmek amacıyla yürütülen, hatta gücün kullanıldığı bir kampanyaya dayanıyor." dedi.



Lavrov, Venezuela'ya yaptığı ziyaret sırasında başkent Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve destekçilerinin yer almadığı, muhalif grupların oluşturduğu Ulusal Diyalog Masası üyeleriyle bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle