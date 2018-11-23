Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Mistura ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da BM Genel Staffan de Mistura ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya programı kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Staffan de Mistura ile bir araya geldi. Başkent Roma'da gerçekleşen görüşmede taraflar Suriye meselesini değerlendirdi. Lavrov ve Mistura yılsonuna kadar Suriye konusunda bir anayasa komitesinin kurulması gerektiğini ve bu konuda hemfikir olduklarını belirtti.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı yapılan görüşmeye ilişkin yayınladığı açıklamada, "Suriye'deki durumla ilgili önemli bir görüş alışverişi gerçekleşti. Muhataplar, Suriye ihtilafının siyasi bir çözüm meselelerini ayrıntılı olarak tartıştılar" ifadelerine yer verdi. - ROMA