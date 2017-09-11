Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ürdün'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lavrov'u kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ürdün'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lavrov'u kabul etti.

Kaynak: Dunya.com