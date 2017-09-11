Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ürdün'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.



Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Suudi Arabistan'ın ardından ülkesini ziyaret eden Lavrov'u başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Suriye krizi ve 3 yıldan fazla süredir sekteye uğrayan Filistin-İsrail barış sürecinin ele alındığı belirtildi.



Ürdün-Rusya stratejik ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, özellikle siyasi, ekonomik ve askeri alanlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.



Filistin-İsrail arasındaki barış sürecini yeniden canlandırma yönündeki çabaların ele alındığı görüşmede, ayrıca Suriye'deki krizin siyasi çözümle sona ermesinin gerekliliği vurgulandı.



Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Es-Safadi ile görüşmesinin ardından başkent Amman'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Suriye'de akan kanın bir an önce durdurulması, insani krize çözüm bulunması ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre gerçek bir anlaşma sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.